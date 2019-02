Schwanewede

Männer berauben Rentner und verunglücken danach

15.02.2019, 16:12 Uhr | dpa

Zwei Räuber haben kurz nach einem Überfall im Kreis Osterholz-Scharmbeck mit ihrem Fluchtauto einen Unfall gebaut. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die maskierten Männer am Vorabend einen Rentner in dessen Wohnhaus in Schwanewede angegriffen. Sie verletzten den 76-Jährigen leicht und setzten sich mit Bargeld und anderer Beute ab. Doch auf der Flucht prallten sie mit ihrem Wagen schon nach wenigen Kilometern an einen Baum und mussten zu Fuß weiterlaufen. Trotz Fahndung konnten die 20 bis 25 Jahre alten Männer, die akzentfrei Deutsch sprachen, nicht gefasst werden. Der Fluchtwagen wie auch das Nummernschild erwiesen sich als gestohlen.