Vielank

Arbeiter stirbt nach Sturz von einem Dach bei Ludwigslust

15.02.2019, 16:14 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist am Freitag bei einem Sturz von einem drei Meter hohen Dach in Neu Jabel bei Ludwiglust ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Mann bei Arbeiten auf dem Dach in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann den Angaben zufolge ins Krankenhaus nach Schwerin. Dort sei er wenig später gestorben.