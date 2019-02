Schorndorf

Sprengkörper vor Haus gelegt: 69-Jähriger unter Verdacht

15.02.2019, 16:20 Uhr | dpa

Ein 69 Jahre alter Mann steht unter Verdacht in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) einen zündfähigen Sprengkörper vor ein Wohnhaus gelegt zu haben. Spezialisten des Landeskriminalamts machten den Gegenstand unschädlich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Sprengkörper war den Angaben zufolge am Morgen des 16. Januar vor einem Gebäude im Zentrum entdeckt worden. Gefahr für Anwohner habe aber nur im unmittelbaren Umfeld bestanden. Bei dem 69-Jährigen wurden in der Folge Beweise gesichert. Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund gebe es nicht. Der Hintergrund für die Tat liege wohl "in persönlichen Motiven", hieß es weiter.