Suhl

Gefängnisfluchthelfer zu monatelangen Haftstrafen verurteilt

15.02.2019, 16:31 Uhr | dpa

Weil sie Fluchthilfe bei einem Ausbruch aus dem Gefängnis Goldlauter leisteten, sind zwei Männer beim Amtsgericht Suhl verurteilt worden. Die 35 und 48 Jahre alten Männer erhielten wegen Gefangenenbefreiung und Strafvereitelung jeweils acht Monate Haft ohne Bewährung, so das Urteil des Gerichts am Freitag. Die Männer hatten zuvor die Tatvorwürfe bestritten. Andere Medien hatten zuvor über das Urteil berichtet.

Das Gericht sah es aber als erwiesen an, dass die beiden im Oktober 2017 einem Mithäftling dabei halfen, sich von Justizvollzugsbediensteten unbemerkt in einer Pappkiste zu verstecken und sich in dieser aus dem Gefängnis transportieren zu lassen. Videoaufnahmen zeigten die Männer neben dem Pappkarton. Der Ausbrecher wurde im Frühjahr 2018 in Rumänien wieder festgenommen. Der mutmaßliche Drogendealer steht inzwischen in Erfurt vor Gericht.

Mit dem Urteil blieb das Gericht unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten 12 und 14 Monaten Freiheitsstrafe. Die Verteidiger hatten dagegen mit Verweis auf organisatorisches Verschulden Freispruch gefordert: Im Verfahren hatte die am Ausbruchstag für den Bereich zuständige Gefängnismitarbeiterin erklärt, sie sei an dem Tag alleine gewesen. Gegen sie läuft ein Disziplinarverfahren. Eigentlich sollten dort drei Mitarbeiter eingesetzt sein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.