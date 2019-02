Willingen (Upland)

Eisenbichler steuert Sieger-Scheck entgegen: Sieg in Quali

15.02.2019, 19:51 Uhr | dpa

Skispringer Markus Eisenbichler hat einen ersten Schritt in Richtung des Sieger-Schecks von 25 000 Euro beim Weltcup in Willingen gemacht. Der 27 Jahre alte Bayer gewann am Freitagabend mit einem Sprung auf 146 Meter die Qualifikation, die als erster von fünf Sprüngen für die Wertung "Willingen Five" zählt. Nur der Beste der insgesamt fünf Sprünge erhält am Sonntag nach den beiden Einzelspringen die Sonderprämie.

Hinter Eisenbichler blieben der Pole Piotr Zyla (147 Meter) und der Österreicher Stefan Kraft (145 Meter) zurück. Zweitbester Deutscher wurde Karl Geiger, der Rang sechs belegte. Auch die weiteren DSV-Adler Stephan Leyhe (15.), Andreas Wellinger (23.), Richard Freitag (26.), Constantin Schmid (31.) und Martin Hamann (47.) schafften die Qualifikation. Für das Einzel am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) werden auf der Mühlenkopfschanze im Upland über 23 000 Zuschauer erwartet.