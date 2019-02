Schopp

Vier Verletzte bei Unfall mit Linienbus

15.02.2019, 19:53 Uhr | dpa

Ein Linienbus ist in Schopp im Landkreis Kaiserslautern mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen leicht und einer schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Kaiserslautern am Freitag mitteilte. Der Bus wollte den Angaben zufolge am Nachmittag aus dem Ort heraus auf die Bundesstraße 270 biegen. Zwei Verletzte saßen im Bus, zwei im Auto. Bei der Schwerverletzten handelt es sich um die Beifahrerin des Autos.