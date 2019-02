Paderborn

Köln verliert bei Modeste-Rückkehr in Paderborn mit 2:3

15.02.2019, 20:43 Uhr | dpa

Der 1. FC Köln hat trotz des ersten Treffers von Rückkehrer Anthony Modeste einen herben Rückschlag auf dem angepeilten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga eingesteckt. Am Freitag unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Anfang im Match beim Verfolger SC Paderborn nach 2:0-Führung noch mit 2:3 (1:0). Marlon Ritter gelang der Paderborner Siegtreffer in der Nachspielzeit (90.+2).

Vor 15 000 Zuschauern im ausverkauften Paderborner Stadion waren Jhon Cordoba (38. Minute) und Modeste (73.) nur vier Minuten nach seiner Einwechselung für Köln erfolgreich. Für die Paderborner trafen Bernard Tekpetey (80.) und Kai Pröger (86.), ehe Ritter das Spiel komplett drehte. Der Kölner Florian Kainz (88.) sah Gelb-Rot.

Anfang vertraute der Startelf, die in der Vorwoche St. Pauli 4:1 bezwungen hatte und ließ Modeste bis zur 69. Minute auf der Bank. Der Torjäger, der bereits im vergangenen November nach Köln zurückgekehrt war, erhielt erst am Donnerstag nach langem Warten die Spielgenehmigung durch den Weltverband FIFA.

Auch ohne Modeste forcierten die Gäste ihre Offensivbemühungen und waren das etwas dominantere Team. Cordoba nutze vor der Pause die gute Vorarbeit von Dominick Drexler zu seinem elften Saisontreffer.

Paderborn hielt dagegen und setzte gleichwohl spielerische Akzente, war im Abschluss aber lange glücklos. Im zweiten Abschnitt behielt Köln die Spielkontrolle und erhöhte durch Modeste. Dann aber drehte Paderborn auf und kam mit einem leidenschaftlichen Endspurt zum Sieg.