Sieg in Unterhaching: Wehen Wiesbaden auf Relegationsplatz

15.02.2019, 21:18 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hofft weiter auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Durch den 2:1 (1:1)-Erfolg am Freitagabend bei der SpVgg Unterhaching kletterten die Hessen in der 3. Liga vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz. Niklas Schmidt (13. Minute) mit einem Foulelfmeter und Jeremias Lorch (49.) schossen die Tore für die Gäste. Stefan Schimmer (26.) war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.

Durch den fünften Sieg nacheinander konnte sich der SVWW nicht nur auf den Relegationsplatz schieben, sondern auch den Abstand zu Unterhaching als direkten Kontrahenten weiter vergrößern. Die Bayern verpassten es ihrerseits, näher an die Spitze zu rücken.