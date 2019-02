Hannover

Biathlet Arnd Peiffer ist Niedersachsens Sportler des Jahres

15.02.2019, 21:52 Uhr | dpa

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer ist zum fünften Mal zu Niedersachsens Sportler des Jahres gewählt worden. Der 31-Jährige vom WSV Clausthal-Zellerfeld wurde am Freitagabend beim niedersächsischen Ball des Sports in Hannover gekürt.

Peiffer selbst schickte nur eine Videobotschaft in das Congress Centrum HCC, da er zurzeit beim Weltcup in Soldier Hollow in den USA weilt. 2018 gewann er bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi die Goldmedaille im Sprint. Bei der Wahl, zu der der Landessportbund Niedersachsen in jedem Jahr aufruft, setzte sich der Ehrenbürger von Clausthal-Zellerfeld mit 32 Prozent der 47 380 Stimmen vor dem Kanuten Jakob Thordsen aus Hannover durch.

Zu Niedersachsens Sportlerin des Jahres wurde die Springreiterin Laura Klaphake vom RF Oldenburger Münsterland gewählt. Mannschaft des Jahres ist der deutsche Doppelvierer der Frauen, zu dem die beiden niedersächsischen Ruderinnen Marie-Cathérine Arnold und Carlotta Nwajide aus Hannover gehören. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, die diese Wahl in den vergangenen vier Jahren drei Mal gewonnen hatten, wurden diesmal nur Vierte.