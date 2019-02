Willingen (Upland)

Zweiter Skisprung-Tag in Willingen: Leyhe und Co. im Einzel

16.02.2019, 01:26 Uhr | dpa

Beim Skisprung-Weltcup in Willingen steht heute der erste von zwei Einzelwettbewerben auf dem Programm. Die DSV-Adler um den hessischen Lokalmatador Stephan Leyhe wollen nach Rang zwei im Teamspringen nun auch beim zweiten Wettbewerb auf das Podest fliegen. In dem beschaulichen Ort werden am gesamten Wochenende rund 50 000 Zuschauer erwartet, heute soll das Stadion an der Mühlenkopfschanze mit 23 000 Zuschauern ausverkauft sein. Als Favoriten auf den Sieg gelten der Pole Kamil Stoch und der Japaner Ryoyu Kobayashi. Den deutschen Athleten werden Außenseiterchancen eingeräumt.