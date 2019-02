Ingolstadt

Ingolstadt will Aufwärtstrend in 2. Liga fortsetzen

16.02.2019, 01:40 Uhr | dpa

Der FC Ingolstadt will in der 2. Fußball-Bundesliga heute seinen Aufwärtstrend nach der Winterpause fortsetzen. Die Oberbayern sind nach zwei Siegen in drei Spielen Gastgeber für den VfL Bochum. Bislang glückte den Ingolstädtern in dieser Saison allerdings erst ein Heimsieg - und der liegt bald ein halbes Jahr zurück. Die weiteren bayerischen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg sind mit Auswärtspartien erst am Sonntag an der Reihe. Fürth spielt in Kiel, Regensburg in Dresden.

In der Fußball-Bundesliga muss sich der 1. FC Nürnberg noch ein bisschen mehr gedulden. Am Montag erwartet der "Club" im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Michael Köllner den Tabellenführer Borussia Dortmund.