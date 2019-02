Mainz

Nach zwei Niederlagen: Mainz will Neustart in Wolfsburg

16.02.2019, 01:45 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will nach zwei Niederlagen im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga heute beim VfL Wolfsburg einen Neuanfang schaffen. Der Tabellenelfte aus Rheinhessen hatte zuletzt zwei herbe Pleiten beim FC in Augsburg (0:3) und gegen Bayer Leverkusen (1:5) hinnehmen müssen. Taktisch will der Mainzer Trainer Sandro Schwarz die Defensive stabilisieren und deshalb zur erfolgreichen Mittelfeldraute zurückkehren. Die vergangenen sechs Spiele zwischen Mainz und Wolfsburg endeten Remis. Folgt nun das nächste, wäre ein Bundesliga-Rekord eingestellt: Zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern gab es dies vor über 20 Jahren schon einmal.