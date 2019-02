Berlin

Union mit Respekt zum Tabellenletzten

16.02.2019, 02:12 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Mit Respekt reist der 1. FC Union zum Tabellenletzten MSV Duisburg. Die jüngsten Auswärts-Resultate der Berliner in der 2. Fußball-Bundesliga gestatten keine Unterschätzung: In Aue (0:3) und beim FC St. Pauli (2:3) wurde verloren. Heute in Duisburg soll der erste Auswärts-Dreier 2019 gelingen, damit die Eisernen weiter vorn in der Tabelle dabei sind. Gewarnt ist Union durch das Hinspiel: Da gelang erst in der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleich. "Es bedarf einer sehr guten Leistung von uns. Wir werden Duisburg nicht unterschätzen", sagte Trainer Urs Fischer.