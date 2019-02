Leipzig

RB Leipzig will in Stuttgart dritten Auswärtssieg in Folge

16.02.2019, 02:22 Uhr | dpa

RB Leipzig-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick steht im Stadion. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

RB Leipzig will mit einem Sieg beim kriselnden VfB Stuttgart heute den vierten Tabellenplatz für das Erreichen der Champions League weiter festigen. Trainer Ralf Rangnick muss neben den Langzeitverletzten diesmal auf den gelbgesperrten Mittelfeldmann Konrad Laimer verzichten, dafür ist Innenverteidiger Ibrahima Konaté wieder spielberechtigt. Rücksicht auf die heikle Situation von VfB-Trainer Markus Weinzierl wird RB nicht nehmen. Bei einer Stuttgarter Niederlage droht dem Coach das Aus. Rangnick will mit seiner Mannschaft aber unbedingt den dritten Sieg in Serie erzielen, wettbewerbsübergreifend haben die Leipziger seit fünf Spielen schon nicht mehr verloren und kein Gegentor kassiert.