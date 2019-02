Hamburg

FC St. Pauli will gegen Aue in die Erfolgsspur zurückfinden

16.02.2019, 02:50 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Fußball Zweitligist FC St. Pauli will nach der herben 1:4-Niederlage in Köln heute gegen Erzgebirge Aue rasch in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Hamburger müssen allerdings ohne Defensivspieler Jeremy Dudziak auskommen, der unter Problemen am Sprunggelenk leidet. Auch Stürmer Dimitrios Diamantakos und Mittelfeldakteur Johannes Flum fallen verletzungsbedingt weiterhin aus. St. Paulis Trainer Markus Kauczinski bezeichnet die Gäste aus Aue als eine kämpferisch starke Mannschaft. Er blickt dem Heimspiel nach einer guten und konzentrierten Trainingswoche allerdings mit Zuversicht entgegen.