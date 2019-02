Schwerin

SSC Schwerin zuversichtlich nach Vilsbiburg

16.02.2019, 02:58 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des deutschen Meisters SSC Palmberg Schwerin reisen mit riesigem Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel am heutigen Samstagabend bei den Roten Raben Vilsbiburg. Die Mecklenburgerinnen haben in dieser Saison kein Auswärtsspiel in der Liga verloren, insgesamt gab es nur eine Niederlage daheim gegen Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart. "Die Saison läuft überragend für uns. Wir können echt zufrieden sein", sagte Trainer Felix Koslowski vor dem Gastspiel in Bayern.

Für den SSC ist es bereits das dritte Aufeinandertreffen mit den Roten Raben in dieser Saison. Im Achtelfinale des DVV-Pokals und im Hinspiel in der Bundesliga gab es jeweils klare 3:0-Erfolge für das Meisterteam. Die Begegnung in Vilsbiburg ist zugleich die Generalprobe vor dem zweiten Heimspiel des SSC in der Champions League am kommenden Mittwochabend gegen LKS Commercecon Lodz. Dabei hat Koslowskis Team nach der unnötigen 1:3-Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen mit dem polnischen Vizemeister.