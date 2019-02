Stuttgart

VfB gegen Leipzig: Erstmals mit Sportvorstand Hitzlsperger

16.02.2019, 03:08 Uhr | dpa

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft im ersten Spiel nach dem Wechsel in der sportlichen Leistung auf eine Überraschung gegen RB Leipzig. Die Gäste sind als Tabellenvierter allerdings klarer Favorit. Im Heimspiel heute will der neue Sportvorstand Thomas Hitzlsperger erstmals mit auf der Bank sitzen. Der frühere VfB-Profi hatte am Dienstag Michael Reschke abgelöst. Die Position von Trainer Markus Weinzierl hat der Wechsel zumindest nicht geschwächt. Nach sechs Partien ohne Sieg beträgt der Vorsprung des Tabellen-16. auf einen direkten Abstiegsrang nur einen Punkt.