Mainz

Junge Mainzer feiern Frühstart in die Straßenfastnacht

16.02.2019, 03:16 Uhr | dpa

Der Jugendmaskenzug in Mainz rollt heute erstmals schon zwei Wochen früher als sonst durch die Straßen. Grund sind die neuen Winterferien in der letzten Februarwoche. Die mehr als 3600 gemeldeten Teilnehmer des Umzugs kommen aus 13 Kindergärten, 8 Schulen und 9 Jugendgruppen. Die Zuschauer am Straßenrand werden von 19 Musikgruppen in Schwung gebracht.

Der seit 1957 veranstaltete Jugendmaskenzug ist nach Angaben der Veranstalter der größte Umzug junger Narren in Europa. In Köln zieht am 3. März der "Schull- und Veedelszöch" durch die Straßen. Mit insgesamt 51 Zugnummern von der Musik-Showband "Die Bauern" bis zu den "Schwellkopp-Träschern" bringt es die Parade nach Angaben der Veranstalter auf eine Länge von 2,5 Kilometern. In Schulen und Kitas bastelten die Gruppen wochenlang an Kostümen und Ideen zum Motto "Franzosen, Römer und Germanen, zum Leben an den Rhein hier kamen. Brachten Fleischworscht, Weck und Woi, und die Fastnacht obbedroi. Heut grüßen wir sie mit Radau und dreifach donnerndem Helau!"

Auch im nächsten Jahr setzt der Jugendmaskenzug wieder einen frühen Höhepunkt der Mainzer Straßenfastnacht, dann am 8. Februar.