Alsfeld

Landesparteitag der CDU mit Kandidaten-Kür für Europawahl

16.02.2019, 03:19 Uhr | dpa

Ein Delegierter geht an einem CDU-Logo vorbei. Foto: Uli Deck/Archiv (Quelle: dpa)

Die CDU in Hessen wählt heute bei einem Landesparteitag im mittelhessischen Alsfeld ihre Kandidaten für die Europawahl im Mai. An der Spitze der Vorschlagsliste steht Sven Simon (40). Der Jurist und Marburger Hochschulprofessor ist nach CDU-Angaben ein ausgewiesener Europa-Experte.

An Nummer zwei rangiert Michael Gahler (58) aus dem Bezirksverband Frankfurt. Er ist langjähriger EU-Abgeordneter und sicherheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Gahler ist einer von aktuell zwei hessischen CDU-Vertretern im Europaparlament. Thomas Mann (73) hat nach langjähriger Tätigkeit keine weiteren Ambitionen.

Nach Einschätzung der Partei sei es realistisch, wieder zwei Abgeordnete aus der Hessen-CDU für Europa zu stellen. "Wir kämpfen aber um einen dritten Sitz", sagte ein CDU-Sprecher. An Listenplatz drei steht die Frankfurter Juristin und Stadtverordnete Verena David (42). Bei der Europawahl 2014 erhielt die CDU in Hessen 30,6 Prozent und hatte nur die knapp die Nase vorn vor der SPD mit 30,3 Prozent.

Auf ihrem ersten Parteitag nach der Landtagswahl will die hessische AfD über Satzungsänderungen und ihre Vorbereitungen für den Europawahlkampf entscheiden. Das Treffen im osthessischen Neuhof wird auch ein erster Stimmungstest an der Basis der Alternative für Deutschland nach dem Einzug der Rechtspopulisten in den hessischen Landtag sein. Die Partei hatte im Herbst vergangenen Jahres mit 13,1 Prozent erstmals den Sprung ins Wiesbadener Parlament geschafft.