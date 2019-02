Hannover

Weltmeisterschaft im Treppenlaufen

16.02.2019, 03:37 Uhr | dpa

20 Extremsportler stellen sich heute in Hannover einer besonderen Herausforderung: Dem Treppenlaufen in Marathon-Distanz. Die Sportler rennen die Treppen eines 13-stöckigen Hochhauses herauf und wieder herunter - und das genau 194 Mal. So legen sie die Marathondistanz von 42,192 Kilometern zurück. 16 Männer und vier Frauen nehmen an der 5. Verticalmarathon Weltmeisterschaft im Treppenlauf teil, darunter sind auch Sportler aus der Schweiz und Österreich. Die bisherige Rekordzeit für den Lauf liegt bei 10 Stunden und 13 Minuten, er wurde im vergangenen Jahr von André Weinand aufgestellt. Der Läufer aus Rust in Baden-Württemberg tritt auch in diesem Jahr wieder an.