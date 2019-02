Gotha

Elf Verletzte bei Brand in Gotha

16.02.2019, 09:01 Uhr | dpa

Bei einem Wohnhausbrand in Gotha sind elf Menschen verletzt worden. Sie erlitten leichte Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am späten Freitagabend in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Wohnung einer 54 Jahre alten Frau brannte komplett aus. Auch andere Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten unter. Wie hoch der Schaden ist, stand noch nicht fest. Auch zur Brandursache sagten die Behörden zunächst nichts.