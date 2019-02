Karlsruhe

Größte Schau seit langem zu Künstler Hans Baldung Grien

16.02.2019, 09:13 Uhr | dpa

Die seit langem größte Schau über Hans Baldung Grien (1484/85-1545) zeigt die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. "Es ist die weltweit erste Baldung-Retrospektive seit 60 Jahren", so Museumssprecher Florian Trott. Vom 30. November an präsentiert sie in "Hans Baldung Grien.heilig|unheilig" eigene Bestände zusammen mit 200 hochkarätigen Leihgaben aus europäischen Museen und aus New York.

Der Renaissance-Künstler Baldung gilt als so bedeutend wie eigenwillig. Er wurde berühmt mit Szenen vom Sündenfall, offenherzigen Heiligen-Darstellungen und drastischen Hexenszenen. Als ein Höhepunkt seines frühen Schaffens gilt der Hochaltar des Freiburger Münsters. Bis zum 8. März 2020 beleuchtet die Große Landesausstellung Baden-Württemberg Baldungs gesamtes Werk - von den spätgotischen Anfängen über die Einflüsse der Hochrenaissance bis hin zu seinem in der Kunstwelt geschätzten "unverwechselbaren Manierismus".