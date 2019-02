Dunningen

Kleinbusfahrer nickt ein: Zusammenstoß mit Lastwagen

16.02.2019, 10:23 Uhr | dpa

Unglück auf dem Heimweg von der Nachtschicht: Ein Kleinbusfahrer ist auf der Bundesstraße 462 bei Dunningen (Kreis Rottweil) am Steuer eingenickt und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurden der 24-Jährige und zwei seiner sechs Mitfahrer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Aus Übermüdung fiel der Mann in einen Sekundenschlaf, geriet mit seinem Fahrzeug immer weiter nach links und schrammte an der Seite des entgegenkommenden Lastzugs entlang. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten ein vorbeifahrendes Auto. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Alle Insassen des Kleinbusses kamen nach Polizeiangaben am Freitagmorgen von der Nachtschicht und waren auf dem Weg ins Bett.