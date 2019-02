Frankenthal (Pfalz)

Krebsfüße und Likör: Diebe brechen in Lagerhalle ein

16.02.2019, 10:32 Uhr | dpa

Eher ungewöhnliche Beute haben Diebe in Frankenthal gemacht: Die Unbekannten ließen in einer Lagerhalle drei Kisten Likör und Schnaps sowie einen Karton tiefgekühlter Krebsfüße mitgehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Einbrecher hebelten zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagmorgen die Tür zu der Halle auf. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 300 Euro. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.