Berlin

Mehrere S-Bahn-Strecken in Berlin gesperrt

16.02.2019, 10:38 Uhr | dpa

Fahrgäste stehen am Bahnhof Ostkreuz als die Ringbahn S42 einfährt. Foto: Christoph Soeder (Quelle: dpa)

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Wochenende auf einige Streckensperrungen einstellen. "Auf der Ringbahn wird zwischen Westend, Gesundbrunnen und Beusselstraße an den Weichen gearbeitet. Deshalb fahren dort keine Züge der S41 und S42", sagte ein Bahnsprecher am Samstag. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde demnach eingerichtet. Die Linie S46 nach Königs Wusterhausen fällt zwischen Westend und Südkreuz ersatzlos aus. Auch im Südwesten der Stadt muss mit Behinderungen gerechnet werden.

Wegen Arbeiten an den Gleisen und Signalen fahren auf der S1 zwischen Wannsee und Schlachtensee Busse statt Züge, ebenso auf der S7 zwischen Grunewald und Potsdam Hauptbahnhof. "Die Busse verkehren planmäßig, es gibt keine Probleme", sagte der Sprecher. Die Bahn plant demnach, die Bauarbeiten am Montagmorgen um etwa 1.30 Uhr zu beenden.

Ein wegen Brückenbauarbeiten gesperrter Abschnitt der S2 zwischen Blankenburg und Bernau werde am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr wieder in Betrieb gehen.