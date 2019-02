Arnstadt

Betrunkener Radfahrer stürzt: Schwer verletzt

16.02.2019, 10:53 Uhr | dpa

Ein betrunkener Radfahrer ist bei einem Sturz im Ilm-Kreis schwer verletzt worden. Der Radler sei am Freitagabend in Arnstadt hingefallen, er sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss.