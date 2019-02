Ludwigshafen am Rhein

Nach Sturz in Wohnung: Mann schlägt Sanitäter ins Gesicht

16.02.2019, 11:01 Uhr | dpa

Nach einem Sturz in seiner Wohnung hat ein Mann zwei Sanitäter und einen Notarzt angegriffen. Als die Rettungskräfte dem 54 Jahre alten Mann am Freitagabend helfen wollten, bedrohte er sie mit einem Taschenmesser, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Notarzt und die Sanitäter zogen sich zurück und alarmierten die Polizei. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der betrunkene Mann aggressiv. Er musste gefesselt werden und wurde mit einem Tragetuch in einen Rettungswagen gebracht. Trotz gefesselter Hände schlug er dabei einem 38 Jahre alten Rettungssanitäter ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Im Anschluss durchsuchten die Polizisten die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie einen Schreckschussrevolver mit sechs Schuss Munition. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.