Erfurt

Bistum ehrt Diakonatshelfer mit Elisabeth-Medaille

16.02.2019, 12:04 Uhr | dpa

Das Bistum Erfurt hat am Samstag die Elisabeth-Medaille für ehrenamtliches Engagement in der katholischen Kirche verliehen. Wie die Pressestelle des Bischöflichen Ordinariats am Samstag mitteilte, erhielt der Diakonatshelfer Horst Bachmann aus Heiligenstadt die Auszeichnung. Er habe sich als Mitglied im Kirchort- und Pfarrbeirat sowie als Diakonatshelfer und Küster verdient gemacht, hieß es in der vom Bischof Ulrich Neymeyr unterzeichneten Urkunde.

Mit der Elisabeth-Medaille ehrt das Bistum Menschen, die sich in herausragender Weise kirchlich engagieren. Die Medaille erinnert an die Landgräfin Elisabeth von Thüringen (1207-1231). Sie lebte auf der Eisenacher Wartburg, sie kümmerte sich um arme und kranke Menschen. Wegen ihrer Barmherzigkeit wurde sie heiliggesprochen.