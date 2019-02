München

"Hurra, hurra, der Pumuckl ist da": Kobold kehrt zurück

16.02.2019, 12:15 Uhr | dpa

Pumuckl kehrt nach Jahren zurück ins BR-Fernsehen. Vom 15. April an treibt der kleine rothaarige Kobold nach langjähriger Pause wieder auf den Bildschirmen seine Späße. Der Bayerische Rundfunk zeigt dann von Montag bis Donnerstag jeweils am frühen Nachmittag eine Doppelfolge "Pumuckls Abenteuer". In der 13-teiligen Serie aus dem Jahr 1999 zieht es Pumuckl, gesprochen von Hans Clarin, in die weite Welt. Zu sehen ist Pumuckl auch via Streaming bei Amazon Prime Video.

"Das Warten hat ein Ende", sagte BR-Fernsehdirektor Reinhard Scolik. "Endlich können wir die Abenteuer des kleinen Kobolds wieder im BR Fernsehen zeigen." Zuletzt war der Pumuckl im Jahr 2011 im Programm. Wegen einer komplizierten Rechtelage unter anderem mit der Autorin und der Illustratorin war dem Sender zufolge seither keine Ausstrahlung möglich.

Der Streaming-Service Prime Video von Amazon zeigt zudem ab 1. März alle 52 Folgen der Fernsehserie von "Meister Eder und sein Pumuckl". Im Frühjahr 2020 nimmt der BR dann auch diese - inzwischen digital restaurierten und in scharfem HD aufbereiteten - Episoden wieder ins Programm. Sie hatten 1982 beim BR ihre Fernsehpremiere gefeiert.