Wildeshausen

Erster Tag als Ehemann, letzter Tag als Autofahrer

16.02.2019, 12:29 Uhr | dpa

Die Fahrt zur eigenen Hochzeit hat einen Bräutigam in Wildeshausen bei Bremen am Samstag den Führerschein gekostet. Wie die Polizei mitteilte, stoppte eine Streife am Morgen den Wagen des 18-Jährigen. Den Beamten war ein Kleinkind auf dem Rücksitz aufgefallen war, das nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Wie sich herausstellte, lag auf dem Rücksitz ein großes Brautkleid, wodurch der Sicherheitsgurt nicht benutzt werden konnte. Der Autofahrer, ein 18 Jahre alter Mann aus Delmenhorst, stand für die Polizisten deutlich sichtbar unter Drogeneinfluss. Ein Test bestätigte das. Auch die Braut saß im Auto. Die Beamten untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt. Seinen Führerschein wird er demnächst abgeben müssen. Die Anreise zu ihrer Hochzeit konnten Braut und Bräutigam dann aber mit einiger Verspätung doch noch fortsetzen.