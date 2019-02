Offenbach am Main

Sonnig, mild und trocken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

16.02.2019, 12:29 Uhr | dpa

An Rhein, Mosel und Saar bleibt es auch in den kommenden Tagen sonnig, mild und trocken. Am Sonntag steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In der der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf Werte zwischen plus 3 und minus 1 Grad.

Auch am Montag bleibt es meist sonnig und trocken. Nur vereinzelt schieben sich Wolken vor die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad. Erst ab Dienstagmorgen zeigen sich laut DWD verstärkt Wolken. Bei Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad kann es zeitweise regnen. Bereits gegen Nachmittag sollen die Wolken aber wieder auflockern.