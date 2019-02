Berlin

Michael Müller: Wir werden Bruno Ganz vermissen

16.02.2019, 12:34 Uhr | dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich betroffen zum Tod von Bruno Ganz geäußert, der in der Hauptstadt in zahlreichen Rollen zu sehen war. "Der Tod von Bruno Ganz ist ein großer Verlust für die deutschsprachige Theater-und Filmwelt. Bruno Ganz gehörte zu den Großen seines Metiers. Er hat zum Ensemble der Schaubühne gehört, und Ganz hat in Berlin unter den großen Regisseuren der Zeit gespielt", hieß es in einer Erklärung am Samstag in Berlin.

Müller erinnerte an den Film "Der Himmel über Berlin" und Ganz' Rolle als Adolf Hitler in "Der Untergang", die ihn auch international berühmt gemacht habe. Besonders hervorzuheben sei auch sein politisches Engagement. "Wir werden Bruno Ganz vermissen und sind mit den Gedanken bei seinen Angehörigen und trauern um einen großen Schauspieler."