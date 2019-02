München

Sonne und mildes Wetter in Bayern

16.02.2019, 13:35 Uhr | dpa

Die Menschen in Bayern können sich über ein sonniges Wochenende freuen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 15 Grad sind der Samstag und der Sonntag frühlingshaft. Die höchsten Temperaturen werden im westlichen Alpenvorland erwartet, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dort klettert das Thermometer auf bis zu 16 Grad.

"Wer das Wochenende nutzt, um in den Mittelgebirgen oder den Alpen Ski zu fahren oder sonstigem Wintersport nachzugehen, der sollte an den Sonnenschutz denken", warnte der DWD. Schutz sei wichtig, da die Sonne schon wieder höher am Himmel stehe und länger scheine.

Die neue Woche startet sonnig, es kühlt allerdings wieder etwas ab. Mit Höchstwerten um die zehn Grad sind die Temperaturen für Mitte Februar jedoch auch in der kommenden Woche vergleichsweise hoch, so der Meteorologe.