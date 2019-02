Holzkirchen

72-Jährige von Transporter mitgeschleift und getötet

16.02.2019, 13:37 Uhr | dpa

Eine 72-Jährige ist in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) unter einen Kleintransporter geraten und tödlich verletzt worden. Der 34-jährige Fahrer des Transporters hatte die Frau erfasst, als er am Freitag rückwärts aus einer Einfahrt fuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau geriet dabei aus noch unklaren Gründen unter den Wagen und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen. In der Nacht zu Samstag ist die 72-Jährige in einem Münchner Krankenhaus gestorben.

Zur Klärung des Unfalls wurde ein Gutachter bestellt und gegen den 34 Jahre alter Fahrer des Transporters ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.