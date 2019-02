Erfurt

Rund 2000 Besucher auf Thüringer Vogelbörse

16.02.2019, 14:58 Uhr | dpa

Auf dem Erfurter Messegelände haben sich am Samstag wieder zahlreiche Vogelfreunde getummelt. Rund 600 Aussteller zeigten auf der Vogelbörse ein Angebot an Ziervögeln und Exoten. Der Veranstalter schätzte, dass etwa 2000 Menschen die Schau- und Verkaufsausstellung besuchten. Von ganz kleinen Arten wie dem Zebrafink bis zu großen Vögeln wie dem Ara war alles dabei, sagte Dirk Eppert, Vorsitzender des Ziergeflügel- und Exotenvereins Erfurt 1954, dem Veranstalter der Börse. Darüber hinaus boten Fachhändler ein breites Sortiment an Zubehör an.