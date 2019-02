Karlsruhe

KSC-Serie reißt ausgerechnet im Derby gegen Kaiserslautern

16.02.2019, 16:18 Uhr | dpa

Der Karlsruher SC kommt im Aufstiegskampf der 3. Liga weiter nicht recht vom Fleck. Die Serie des Tabellenzweiten mit elf Spielen ohne Niederlage riss am Samstag ausgerechnet vor eigenem Publikum im prestigeträchtigen Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Vor 17 901 Zuschauern kassierten die Badener mit 0:1 (0:0) ihre erste Niederlage seit der 2:5-Heimpleite gegen den SV Wehen Wiesbaden im vergangenen Oktober. Torschütze des Tages war Dominik Schad, der in der 76. Minute den Siegtreffer für die "Roten Teufel" erzielte. Karlsruhe hatte in der Schlussphase sogar noch Glück, dass Christian Kühlwetters Schuss (85.) aus kurzer Distanz an den linken Pfosten knallte.

Auch die erste Gelegenheit der Partie hatte Kaiserslautern. Kevin Kraus' Ball verfehlte das Tor jedoch knapp. Nach 26 Minuten waren dann auch die Pfälzer im Glück, als KSC-Stürmer Anton Fink sich allein auf den Weg in Richtung FCK-Keeper Lennart Grill machte, der die Situation in letzter Sekunde klären konnte. Nach der Pause versuchten die Badener, die Partie an sich zu reißen. Burak Camoglus Schuss aus spitzem Winkel landete zwar am linken Außenpfosten, der von den Fans danach erhoffte Sturmlauf des KSC fand jedoch erst nach dem Führungstreffer der Gäste statt.