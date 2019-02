Frankfurt am Main

Unfall in Polizei-Kolonne: Zehn Beamte leicht verletzt

16.02.2019, 16:51 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall in einer Kolonne aus Polizeiwagen sind insgesamt zehn Beamte leicht verletzt worden. Vor einer roten Ampel an einer Auffahrt zur Autobahn 66 bei Frankfurt-Zeilsheim sei ein Einsatzwagen auf ein davor stehendes Polizeiauto gefahren, wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden sagte. Insgesamt habe der Unfallverursacher am Samstag mit seinem Auto drei andere Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Von den vier beschädigten Wagen hätten drei abgeschleppt werden müssen. Die Polizisten hatten sich dem Sprecher zufolge in Hofheim getroffen und waren auf dem Weg zum Einsatz rund um die Demo der rechten Kleinpartei "Der III. Weg" in Fulda.