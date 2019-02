Erfurt

Verdächtige Umschläge mit Pulver lösen Polizeieinsatz aus

16.02.2019, 17:01 Uhr | dpa

Zwei verdächtige Umschläge mit weißem Pulver haben am Samstag in der Erfurter Innenstadt einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Eine Gefährdung konnte nach rund zwei Stunden ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Die Briefe waren an ein Geschäft geschickt worden. Angestellte des Ladens hatten die Sendung in der Post entdeckt und die Polizei alarmiert. Das Geschäft wurde daraufhin vorsorglich gesperrt.

Sprengstoffexperten der Polizei sowie Mitarbeiter von Gesundheits- und Ordnungsamt untersuchten das Pulver vor Ort. Da sie eine Gefährdung ausschließen konnten, werde nun im Labor geprüft, um was für eine Substanz es sich handelte. Von wem die Briefe stammten, ist laut Polizei unklar - zwar habe auf den Briefen ein Absender gestanden, diese Angaben seien aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gefälscht gewesen, so der Sprecher.