Darmstadt

94-Jährige bei Brand verletzt

16.02.2019, 18:15 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Darmstadt ist eine 94 Jahre alte Frau verletzt worden. Sie atmete am Samstag Rauchgase ein und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der Brand im Stadtteil Eberstadt war aus ungeklärter Ursache in der Wohnung der Frau im siebten Obergeschoss ausgebrochen. Nachbarn bemerkten Rauch und konnten die alte Dame mit einem Zweitschlüssel aus der Wohnung befreien. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Etagen. Die Wohnung der 94-Jährigen ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens war noch nicht bekannt.