Meerfeld

Gleitschirmfliegerin muss aus Baumkrone gerettet werden

16.02.2019, 19:31 Uhr | dpa

Eine Gleitschirmfliegerin hat sich im Kreis Bernkastel-Wittlich in einer Baumkrone verheddert. Wegen fehlender Thermik sei die 38-Jährige kurz nach dem Start in Meerfeld am Samstagnachmittag in den Ästen hängengeblieben, teilte die Polizei mit. Die Frau hing in etwa 15 Metern Höhe und musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. Die Gleitschirmfliegerin blieb unverletzt.