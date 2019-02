Hamburg

Alsters Hockey-Damen verpassen Finale bei Hallen-Europacup

16.02.2019, 21:05 Uhr | dpa

Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben den Einzug in das Endspiel beim Hallen-Europapokal der Landesmeister in eigener Halle verpasst. Im Halbfinale unterlag die Mannschaft von Trainer Jens George am Samstagabend in der Hansestadt dem niederländischen Meisterteam von LMHC Laren mit 3:5 (1:2) und spielt damit am Sonntag nur um den dritten Rang. Die Hamburgerinnen hatten zuvor auch ihr letztes Gruppenspiel gegen Dynamo Elektrostal mit 3:4 verloren und damit den Russinnen den ersten Platz überlassen müssen.