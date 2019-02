Sankt Ingbert

Kramp-Karrenbauer tritt bei Saar-Narren als Putzfrau auf

17.02.2019, 01:10 Uhr | dpa

"AKK" mal ganz anders: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (56) steht heute bei der saarländischen Narrenschau (ab 17.11 Uhr) als "Putzfrau Gretel" auf der Bühne. Damit setzt sie eine private karnevalistische Tradition fort: Seit 2009 tritt die Saarländerin regelmäßig bei den Narren mit Kittelschürze und Kehrbesen auf, um Politiker aller Couleur durch den Kakao zu ziehen. Bislang "putzte" die ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes als Gretl "vom Landtag". Wo sie in diesem Jahr saubermacht, wollte sie erst beim Auftritt enthüllen.

Kramp-Karrenbauer war im Dezember 2018 als Nachfolgerin von Angela Merkel zur CDU-Chefin gewählt worden. Schon kurz darauf ließ sie wissen, auch das Amt in Berlin werde sie nicht am karnevalistischen Einsatz in der Heimat hindern. Bei der fünfstündigen Narrenschau stehen 25 Auftritte mit rund 250 Akteuren auf dem Programm. Nach Angaben des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine werden rund 1100 Zuschauer erwartet. Zum Verband gehören knapp 180 Vereine im Saarland mit rund 35 000 Mitgliedern.