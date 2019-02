Frankfurt am Main

Frankfurt hofft im Topspiel gegen Mönchengladbach auf Sieg

17.02.2019, 01:24 Uhr | dpa

Wenn Eintracht Frankfurt noch einen der lukrativen Plätze in der Champions League ergattern will, müssen die Hessen ihre Remisserie durchbrechen und heute Borussia Mönchengladbach schlagen. Der DFB-Pokalsieger und Tabellenfünfte hatte zuletzt in der Fußball-Bundesliga nur drei Unentschieden erreicht. Nach dem 2:2 in der Europa League bei Schachtjor Donezk blieben den Hessen nur 52 Stunden Zeit zur Regeneration. Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Sebastian Rode.