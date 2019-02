Flensburg

THW Kiel will im Spitzenspiel gegen Magdeburg Revanche

17.02.2019, 02:19 Uhr | dpa

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat keine Zeit zum Verschnaufen. Kaum hat er das EHF-Cup-Spiel gegen Polens Meisterschaftsdritten Azoty-Pulawy siegreich absolviert, da steht heute in der Bundesliga das Spitzenspiel an. Die Kieler erwarten in der heimischen Sparkassenarena den Tabellenvierten SC Magdeburg. "Wir haben mit dem SCM noch eine Rechnung offen", sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak. Die Schleswig-Holsteiner hatten das Hinspiel in Magdeburg 30:35 verloren.

Der THW ist in der Tabelle Zweiter mit vier Punkten Rückstand auf Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt. Die Aufgabe der verlustpunktfreien Flensburger am Sonntag (16.00 Uhr) ist nicht so kompliziert wie die des THW. Sie erwarten den Zwölften HC Erlangen.