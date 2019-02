Hamburg

Messer, Handys, Drogen in Hamburgs Gefängnissen gefunden

17.02.2019, 09:35 Uhr | dpa

Bei Kontrollen in den sechs Hamburger Gefängnissen sind im vergangenen Jahr zahlreiche verbotene Gegenstände gefunden worden. Die Beamten stellten 42 Messer und Klingen sicher, außerdem 147 Handys und USB-Sticks, wie der Senat auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker mitteilte. Auch beachtliche Mengen an Drogen gelangten hinter die Gefängnismauern: 810 Gramm Cannabis sowie knapp 40 Gramm Kokain. Im Jahr davor waren 41 Messer und Klingen von den Beamten ausgespürt worden. Dazu kamen 170 Handys und USB-Sticks sowie 475 Gramm Cannabis und 11 Gramm Kokain. "In Hamburgs Justizvollzugsanstalten bekommt man alles, was das Junkie-Herz begehrt", resümierte Seelmaecker.