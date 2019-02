Eggenfelden

Auto kracht gegen Verkehrsschilder: Fahrerin schwer verletzt

17.02.2019, 09:35 Uhr | dpa

Eine 53-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Wagen in der Nacht zum Sonntag an einem Kreisverkehr von der Straße ab und krachte gegen mehrere Verkehrsschilder. Die Fahrerin kam zur Behandlung in eine Klinik.