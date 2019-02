Darmstadt

Hessisches Landesmuseum Darmstadt arbeitet an der Zukunft

17.02.2019, 09:46 Uhr | dpa

Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt plant eine engere Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen in Südhessen. "Wir wollen die wertvollen Ressourcen in der Region nutzen, um Besuchern weiterhin ein attraktives Programm zu bieten", sagte der neue Museumsdirektor, Martin Faass. Bereits in der Vergangenheit habe es unterschiedliche Kooperationen gegeben, etwa mit dem Europäischen Raumflugkontrollzentrum der ESA, der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft und der Technischen Universität, die allesamt in Darmstadt angesiedelt sind.

Faass ist seit Januar Direktor des Landesmuseums. Der 55 Jahre alte Kunsthistoriker leitete zuvor das Berliner Museum Liebermann-Villa. Seinen Angaben zufolge, steht der Termin für den Festakt zum 200-jährigen Museums-Jubiläum im Jahr 2020 fest. Er ist für den 9. Juli im kommenden Jahr geplant. "Wir arbeiten schon heute mit Hochdruck an diesem Ereignis", sagte der Museumsleiter.

Um das Museum auch künftig erfolgreich als "Wissensspeicher" zu präsentieren, wolle man stärker auf Möglichkeiten der Digitalisierung setzen. Gleichwohl müssten weiterhin Exponate im Zentrum der Ausstellungen stehen. "Ich glaube, das authentische Objekt hat gerade in Zeiten der Digitalisierung eine besondere Funktion", sagte Faass. So böten etwa Fossilienfunde oder Kunstwerke den Museumsbesuchern einen einzigartigen Eindruck.