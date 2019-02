Hirschfeld

Lastwagenfahrer auf Autobahn bei Zwickau mit 2,64 Promille

17.02.2019, 09:52 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 72 bei Zwickau mit 2,64 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Zeugen hatten am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte alarmiert, weil das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde sichergestellt.