Erfurt

Ausbildung im Öffentlichen Dienst bleibt gefragt

17.02.2019, 09:57 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) Während in weiten Teilen der Thüringer Wirtschaft manche Ausbildungsplätze seit Jahren unbesetzt bleiben, drängen junge Leute in den Staatsdienst. Der demografischen Entwicklung zum Trotz ist die Nachwuchssituation unter anderem bei Finanzbeamten, Polizisten und teilweise auch bei Lehrern in Thüringen vergleichsweise entspannt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So gab es nach Angaben des Thüringer Finanzministeriums in den Jahren 2016 und 2017 auf jeweils 75 ausgeschriebene Ausbildungsstellen der Thüringer Steuerverwaltung fast 1150 Bewerbungen pro Jahr.

Auf die in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 100 ausgeschriebenen Ausbildungsplätze in der Steuerverwaltung des Landes gab es mehr als 1200 beziehungsweise 1300 Bewerbungen. Ähnlich ist die Lage bei Ausbildungsplätzen im Polizeidienst. "Der Freistaat Thüringen ist insgesamt ein attraktiver Arbeitgeber", sagte Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.