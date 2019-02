Bovenau

Auto überschlägt sich auf Autobahn 210

17.02.2019, 11:40 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 210 bei Bovenau nahe Kiel sind am Samstagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Die 18-jährige Fahrerin sei zusammen mit drei Mitfahrerinnen in Richtung Kiel unterwegs gewesen und habe einem auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand ausweichen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlug sich und blieb den Angaben zufolge im Graben neben der Autobahn liegen.